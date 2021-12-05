الأهلي طرابلس يلتقي الملعب المالي وسط ترقب الحضور الجماهيري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 ديسمبر 2021, 04:13 مساء
فريق الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يلتقي فريق «الأهلي طرابلس» اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بملعب «شهداء بنينا» مع فريق «الملعب» المالي، التي تأتي ضمن إياب منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بدور الـ32 المكرر المؤهلة لدوري المجموعات، تحت إدارة الحكم الدولي النيجيري جوزيف أوجابور.

مباراة الذهاب انتهت لصالح «الملعب» المالي بنتيجة هدف دون رد، ويسعى فريق «الأهلي طرابلس» خلال المباراة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لبلوغ دوري المجموعات.

وقد استعد «الأهلي طرابلس» للمباراة وسط أنباء عن عدم حضور الجمهور الرياضي، رغم أن وزارة الصحة الليبية منحت الإذن بحضور 700 مشجع، إلا أن الاتحاد الأفريقي «كاف» منع حضور الجماهير.

من جهة أخرى سخرت إدارة نادي «الأهلي طرابلس» حافلات لنقل الجماهير الأهلاوية إلى مدينة بنغازي لحضور المباراة، وقد تبرع عدد من رجال الأعمال بنقل الجماهير.

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