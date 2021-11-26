تعذر سفر فريق إنييمبا النيجيري إلى تونس لمواجهة الاتحاد

فريق إنييمبا النيجيري. (الإنترنت)

تعيش بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنييمبا النيجيري، أزمة حالية بسبب تعذر سفرها إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد، في ذهاب دور الـ32 المكرر بكأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل على ملعب مصطفى جنات بالمنستير.

وكشفت مصادر إعلامية، أن سفر فريق إنييمبا النيجيري تعذر؛ نظرًا لعدم تلقي الفريق الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أن السلطات التونسية لم تتلقَ أي مراسلات من جانب الفريق النيجيري، بخصوص الحجز والسفر حتى الآن.

يذكر أن فريق الاتحاد وصل إلى تونس، وكذلك طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وما زالت المحاولات جارية من الطرف النيجيري لحل تلك الأزمة.