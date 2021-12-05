«الاتحاد» جاهز لملاقاة «أنيمبا» النيجيري في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 ديسمبر 2021, 12:55 مساء
فريق الاتحاد لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

أنهى فريق «الاتحاد» آخر تحضيراته، أمس السبت، على أرضية ملعب اللقاء بين «الاتحاد» وأنيمبا النيجيري، الذي سيكون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 4:30 بتوقيت ليبيا ضمن كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بدور الـ32 المكرر.

وقد أجرى فريق «الاتحاد» تدريبات بمالي استعدادًا للمباراة، كما عقد أيضًا الاجتماع الفني للمباراة السبت بحضور طاقم تحكيم المباراة ومندوبي الفريقين.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي «كاف» أجل مباراة الذهاب بسبب عدم وصول الفريق النيجيري لتونس لعدم إتمام الأخير الشروط الصحية بتونس وسيقود اللقاء الحكم الدولي المالي محمدو كيتا.

فريق «الاتحاد» الذي وصل مالي في رحلة استغرقت أربع ساعات وتأخر في الوصول إلى مكان الإقامة، الذي استغرق خمس ساعات يمني النفس بالخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، التي تعتبر مباراة الذهاب، ومن المتوقع أن تقام مباراة الإياب في ليبيا على ملعب «شهداء بنينا» بعد أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
كاركاتير خيري - قانون انتخاب الرئيس
كاريكاتير
ريال مدريد في صدارة «الليغا» ضاربا رقما مميزا في الانتصارات
رياضة عالمية
شاهد: ماكسويل كانت مكلفة التستر على جرائم إبستين الجنسية
منوعات
ممثلون من الطبقات الدنيا أبطال في السينما الهندية
ثقافة وفن
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
إندونيسيا.. ثوران بركان «سيميرو» وفرار آلاف السكان في مشاهد مرعبة (فيديو)
دولى
اتحاد الكرة الليبي يعلن سياسته الجديدة مع كليمنتي
رياضة محلية
الأزمة الاقتصادية تجبر اللبنانيين العودة إلى قراهم
اقتصاد
محطات فضاء خاصة.. خطة ناسا المستقبلية
علوم وتكنولوجيا
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
أسعار صرف الدينار مقابل العملات الدولية على نحو أسبوعي (25 نوفمبر - 2 ديسمبر ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
حيدر السائح يتوقع فرض إجراءات احترازية جديدة خلال أيام بسبب «أوميكرون»
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم عدد الدول التي دخلها المتحور «أوميكرون»؟