«الاتحاد» جاهز لملاقاة «أنيمبا» النيجيري في الكونفدرالية

فريق الاتحاد لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

أنهى فريق «الاتحاد» آخر تحضيراته، أمس السبت، على أرضية ملعب اللقاء بين «الاتحاد» وأنيمبا النيجيري، الذي سيكون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 4:30 بتوقيت ليبيا ضمن كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بدور الـ32 المكرر.

وقد أجرى فريق «الاتحاد» تدريبات بمالي استعدادًا للمباراة، كما عقد أيضًا الاجتماع الفني للمباراة السبت بحضور طاقم تحكيم المباراة ومندوبي الفريقين.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي «كاف» أجل مباراة الذهاب بسبب عدم وصول الفريق النيجيري لتونس لعدم إتمام الأخير الشروط الصحية بتونس وسيقود اللقاء الحكم الدولي المالي محمدو كيتا.

فريق «الاتحاد» الذي وصل مالي في رحلة استغرقت أربع ساعات وتأخر في الوصول إلى مكان الإقامة، الذي استغرق خمس ساعات يمني النفس بالخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، التي تعتبر مباراة الذهاب، ومن المتوقع أن تقام مباراة الإياب في ليبيا على ملعب «شهداء بنينا» بعد أسبوع.