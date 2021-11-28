الأهلي طرابلس ضيفا على الملعب المالي في «الكونفدرالية»

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يلتقي اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً، «الأهلي طرابلس» مع «الملعب» المالي، على أرضية ملعب ماديبو كايتا ضمن جولة ذهاب الدور الـ32 مكرر ببطولة «الكونفدرالية».

يقود اللقاء طاقم تحكيم من نيجيريا بقيادة الحكم الدولي جوزيف أودي، ويعاونه المساعد الأول أيغوسا، والمساعد الثاني وميمسن أقات، والحكم الرابع ساليو نسبر، مع تكليف الحكم الجزائري محمد بن عودة بمهمة مراقبة الحكام.

مباراة الإياب تقام في ملعب «شهداء بنينا» في الخامس من ديسمبر المقبل تمهيدًا لدخول دور المجموعات بالبطولة الثانية على المستوى القاري، التي يشارك فيها فريق «الاتحاد» الليبي.

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)