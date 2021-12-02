بعثة فريق الاتحاد تغادر إلى نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 03:39 مساء
بعثة فريق الاتحاد تغادر إلى نيجيريا. (الإنترنت)

غادرت، قبل ظهر اليوم، بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى نيجيريا، وذلك لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) مكرر، على أن تقام مباراة الإياب في ليبيا نهاية الأسبوع المقبل.

ويأتي اللقاء بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل لقاء الذهاب، حيث كان من المقرر إقامة لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، لكن بسبب عدم حصول بعثة أنيمبا لإذن الدخول للأراضي التونسية بسبب عدم تلقيها التطعيم ضد «كوفيد - 19» أرجأت المباراة.

وينص البروتوكول الذي وضعه «كاف» لعودة المباريات في المسابقات المختلفة في ظل جائحة كورونا بضم نقطة واضحة تنص على أنه في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي سفر أو قيود أخرى تتعلق بكورونا، فسيتم اعتبار الفريق المشارك المعني قد خسر المباراة (2-0).

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