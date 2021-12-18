«كاف» يرفض طلب أنيمبا النيجيري أمام الاتحاد الليبي في «الكونفدرالية»

مباراة أنيمبا النيجيري أمام الاتحاد الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «فيفا» طلب فريق أنيمبا النيجيري إما بإلغاء المباراة أو لعبها على ملعب محايد، أو تأجيل المباراة إلى موعد لاحق.

وبعد رفض طلبه من «كاف» أرسل فريق أنيمبا طلبًا آخر لفريق الاتحاد بتأجيل المباراة إلى الـ31 من ديسمبر الجاري، محتجًّا على صعوبة إصدار التأشيرات وتذاكر الطيران وغيرهما من التجهيزات في غضون 48 ساعة.

أيضًا رفض فريق الاتحاد طلب الجانب النيجيري، وأكد أن المباراة في موعدها، غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة بملعب شهداء بنينا على مدينة بنغازي.

من جهة أخرى، وصل طرابلس طاقم التحكيم السنغالي لمباراة الاتحاد وأنيمبا ليتوجه جوًا إلى بنغازي اليوم السبت.

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مباراة الاتحاد وأنيمبا شهدت العديد من التأجيلات ومن بينها عدم حضور الفريق النيجيري في مباراة الذهاب إلى تونس ولعب فريق الاتحاد مباراته في نيجيريا بسبب قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي التعسفية ضد فريق الاتحاد وعدم تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقات «كاف» بهذا الخصوص.

وقد تعرض فريق الاتحاد للعديد من المشاكل في نيجيريا أبرزها اختيار ملعب يبعد عن العاصمة بأكثر من أربع ساعات سفر.

مباراة الذهاب انتهت لصالح أنيمبا بنتيجة هدفين دون رد، دون أن يصدر الاتحاد الأفريقي أي قرار بخصوص تأجيل المباراة.