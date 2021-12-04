«كاف» يرفض طلبات «الاتحاد» ويجبره على مواجهة «أنيمبا».. وحضور جماهيري لـ«الزعيم»

تدريبات فريق الاتحاد. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

وافقت وزارة الصحة الليبية على طلب فريق «الأهلي طرابلس» على حضور الجمهور بعدد معين في لقاء إياب «الأهلي طرابلس» مع ضيفه «الملعب» المالي، الذي سيُقام في الخامس من شهر ديسمبر الجاري على أرضية ملعب «شهداء بنينا» ضمن إياب دور الـ32 المكرر من كأس «الكونفدرالية»، المؤهل إلى دوري المجموعات، وسعى فريق «الأهلي طرابلس» للخروج بنتيجة تؤهله إلى دوري المجموعات حال تعويض مباراة الذهاب، التي أُقيمت في مالي وفقدها بنتيجة هدف دون رد، بينما طرأ تعديل على موعد مبارتي الذهاب والإياب لفريق «الاتحاد» أمام «أنيمبا» النيجيري بحيث تقام مبارة الذهاب الأولى بنيجيريا السبت المقبل، بينما سيكون موعد الحسم بملعب «الاتحاد» ببنغازي أو تونس.

وأعلن فريق «الاتحاد» استعداداته لملاقاة فريق «أنيمبا» النيجيري، في ذهاب الدور 32 المكرر لكأس «الكونفدرالية» الأفريقية، إلا أن الفريق الضيف غاب ولم يحضر إلى تونس بسبب البروتوكول الصحي في تونس الذي يمنع من وصول فريق «أنيمبا» النيجيري في الموعد المحدد لتتواجد بعثة الفريق النيجيري في المغرب في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات الوقائية، وقد اقترح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن تقام مبارتا الذهاب والإياب في المغرب أو تقام مباراة فاصلة في المغرب في ديسمبر، لكن نادي «الاتحاد» رفض المقترح وتمسك بموعدي مباراتي الذهاب والإياب.

المثير أن رئيس مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، محمود عبودة، أكد أنه لن يتنازل عن حقوق ناديه فيما يخص إقامة المباراة في موعدها، قائلًا: «رفضنا رفضًا قاطعًا مقترحات لجنة المسابقات بالكاف»، وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدمت بمقترح، بأن تقام مبارتا الذهاب والإياب في المغرب، أو تقام مباراة فاصلة واحدة في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل، كما طالب عبودة من الاتحاد الليبي لكرة القدم بالدفاع عن حقوق النادي والضغط من أجل تلبية موقف النادي جراء ما يدور من كواليس في أجندات الاتحاد الأفريقي.

وقد نص البروتوكول الذي وضعه «كاف» لعودة المباريات في المسابقات المختلفة في ظل جائحة «كورونا» بضم نقطة واضحة تنص على أنه في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود تتعلق بـ«كورونا»، فسيتم اعتبار الفريق المشارك المعني قد خسر المباراة (2 - 0)، خصوصًا أنه عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور ممثل نادي «الاتحاد» وغياب ممثل فريق «أنيمبا» النيجيري بحضور الطاقم التحكيمي ومراقب المباراة، فكانت المباراة ستقام الأحد الماضي بملعب «مصطفى بن جنات» بالمنستير في تونس.

سبق وفرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عقوبة قاسية على نادي «الاتحاد» وحارس مرماه في الفريق الأول، اللاعب معاذ اللافي، وصلت إلى إيقاف الأخير ست مباريات أفريقية بجانب غرامة مالية كبيرة للاتحاد تصل إلى 20 ألف دولار، والعقوبة جاءت على خلفية المخالفة التي ارتكبها معاذ اللافي ضد مواطنه المحترف بصفوف «الترجي» التونسي حمدو الهوني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ، التي أُقيمت في تونس، وسيحرم اللافي من اللعب مع فريقه في المباريات الأفريقية، لذا اتخذت إدارة النادي الإجراءات القانونية للطعن في العقوبة وتخفيفها إلى أربع مباريات.

وفي بداية الموسم منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ليبيا رسميًا مقعدين بدلًا عن أربعة في البطولات الأفريقية للأندية خلال الموسم الجاري؛ بعد تراجع نتائج الفرق الليبية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية».

وأعلن «كاف» مشاركة 11 دولة بأربعة أندية في المسابقات الأفريقية (دوري الأبطال والكونفدرالية) للموسم المقبل، أما ليبيا فتشارك بفريقين بمعدل فريق في كل مسابقة، قبل أن يتحول نادي «الاتحاد» من دوري الأبطال إلى «الكونفدرالية».