عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 05 أغسطس 2021, 01:06 مساء
عبدالله الفضيل. (إنترنت)

عيَّنت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، طاقم تحكيم محلي، لإدارة نهائي الدوري الليبي الممتاز، والذي سيجمع الأهلي طرابلس أمام نظيره الاتحاد، غدًا الجمعة، بملعب طرابلس الدولي.

وسيقود مباراة قمة الدوري، طاقم تحكيم محلى بقيادة الحكم الدولي عبدالله الفضيل، بمساعدة كل من الحكمين المساعدين إبراهيم فرج ومحمد العريبي وحكم رابع السنوسي الحبيب، فيما سيتولى مراقبة المباراة الحكم الدولي السابق محمد 

عبدالله.

ويدير عبدالله الفضيل هذا الديربي الكبير للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن كان قد أدار مباراة الذهاب الأولى بين الفريقيْن والتي أسفرت عن تعادل الفريقيْن سلبيًّا.

الأهلي طرابلس قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه على الأخضر بهدفين مقابل هدف، فيما جاء تأهل الاتحاد على حساب الأهلي بنغازي بهدف وحيد.

يذكر أن الاتحاد سبق له التتويج بلقب الدوري 16 مرة، ويسعى للقب الـ17، فيما توج الأهلي طرابلس بالبطولة في 12 مرة، ويسعى إلى الـ13.

وتقابل الفريقان مرتين في دور المجموعات، تعادل في الأولى (الذهاب) بدون أهداف، وفاز الاتحاد في الإياب بهدفين مقابل هدف.

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