ما قصة فاطمة الفيتوري التي خطفت اهتمام الأهلي بنغازي وتكفل بعلاجها؟

احتفالات الأهلي بنغازي بالفوز على النصر (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أعلن النادي الأهلي بنغازي تكفله بعلاج الطفلة فاطمة عبدالسلام الفيتوري التي تعرضت للرمي بالحجارة، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم، الجمعة الماضي، على النصر (1/3)، في ديربي مدينة بنغازي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز؛ بسبب مشاركة الأهلي الأفريقية، قبل وداعه بطولة الكونفدرالية.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي اتصاله بوالد الطفلة، وأبلغه تحيات جماهير الأهلي، كما أعلن تكفل النادي بكامل مصاريف علاج فاطمة، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

ويضع الأهلي بنغازي تركيزه في منافسات الدوري المحلي، بعد وداع من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية، قبل أن يواجه أزمات عدة قبل ختام تصفيات المجموعات بالكونفدرالية، أبرزها ما قامت به إدارة الخطوط الليبية بطرابلس برفضها تسيير رحلة خاصة تقل النادي الأهلي إلى الجزائر، بعد أن تم الاتفاق مع الشركة في مدينة بنغازي على مواعيد الرحلة، ليتم تشتيت الفريق قبل مباراته المهمة التي شهدته خروجه الأفريقي هذا الموسم.