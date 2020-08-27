هيئة الشباب تنظم برنامجا تدريبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 27 أغسطس 2020, 09:17 مساء
جانب من البرنامج التدريبي للهيئة العامة للشباب والرياضة. (إنترنت)

في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للشباب والرياضة ومعهد التخطيط، وضمن الخطة التدريبية للهيئة، من المتوقع أن يختتم البرنامج التدريبي اليوم، والذي كان  تحت شعار (الأمن والسلامة).

واستهدف البرنامج التدريبي موظفي قسم الأمن والسلامة بديوان الهيئة، تحت إشراف إدارة التدريب بالهيئة ومع نخبة من الخبراء المحليين في مجال الأمن والسلامة.

ومن جانبه، أكد عبدالفتاح قنبيج مدير إدارة التدريب بالهيئة أهمية رفع كفاءة موظفي قسم الأمن والسلامة، وذلك بما يعزز قدرة الهيئة في تنفيذ الواجبات المنوطة بها على الوجه الأمثل، وخاصة في مواجهة فيروس كورونا.

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