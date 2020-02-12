حمدو الهوني يتوعد الزمالك في السوبر الأفريقي

المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث نجم فريق الترجي التونسي، المحترف الليبي حمدو الهوني عن المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك المصري، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، في السوبر الأفريقي، على ملعب ثاني بن جاسم في منطقة الغرافة القطرية.

وقال الهوني، هداف مونديال الأندية السابق، في تصريحات صحفية، أثناء توجه بعثة فريق «باب سويقة» للدوحة مساء أمس الثلاثاء: ««ينتظرنا موعد مهم في الدوحة، ضد الزمالك المصري وهو منافس محترم جدًا.. المهم أن نكون في يومنا للفوز باللقب الغائب عن الترجي لسنوات»، حسبما أفاد موقع «كورة».

وأوضح «الهوني»: «أتطلع إلى زيارة شباك الزمالك في المواجهة المقبلة والتتويج بالسوبر.. لقد كانت الدوحة طالع خير عليّ وسجلت ثلاثية تاريخية (في مونديال الأندية) وإن شاء الله سأحرص على معانقة الشباك مجددًا أمام الفريق المصري وأساهم في التتويج».

وأضاف: «الزمالك منافس محترم جدا وفريق كبير.. المهم أن نكون نحن كلاعبي الترجي في يومنا ونقدم المستوى المطلوب من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب الغائب عن الترجي لسنوات طويلة وتحديدا منذ 1995».

وكان الترجي التونسي فاز بالسوبر في مناسبة واحدة كانت العام 1995، رغم أنه لعب في البطولة خمس مرات آخرها العام الماضي أمام الرجاء المغربي، حين خسر بهدفين مقابل هدف، في الجانب الآخر فإن الزمالك المصري سبق وأن فاز بالكأس ثلاث مرات أعوام (1994و1997و2003).