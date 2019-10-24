10 مباريات في بطولة الأثرم للملاكمة ببنغازي

جانب من منافسات الملاكمة الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

عُقد أمس الاجتماع الفني لبطولة المرحوم رافع الأثرم للملاكمة، التي ستقام الليلة بصالة نادي الهلال في بنغازي، ويتضمن برنامجها 10 مباريات من 5 جولات.

وتجمع البطولة الملاكمين عاصم دوكو «الاتحاد» مع رفيق المغربي «السواعد»، ومباراة واحدة استعراضية تجمع ملاكمي نجوم قرقارش عبدالباسط بلخير وأسامة بركوس.

بالإضافه إلى 8 مباريات للهواة، المباراة الأولى تجمع الملاكمين عبدالجليل فركاش «السواعد» مع جمعة رمضان «أهلي بنغازي» وتعقبها مباراة يوسف عمر «نجوم قرقارش» مع انبيه «النجمة»، وفي ثالث المباريات أسامة عاشور «أهلي بنغازي» مع يونس الأنين «السواعد».

والمباراة الرابعة ستجمع الملاكمين سراج الجهاني «بنغازي» مع عبدالرحمن العجيلي «السواعد»، تعقبها مباراة الملاكمين جمعة سالم «النجمة» مع هدية محمد «سلطان»، والمباراة السادسة بين الملاكمين سعيد خالد «السواعد» مع حمزة علي «النجمة»، والمباراة السابعة تجمع الملاكمين صادق انبيه «أهلي بنغازي» مع سراج سالم «سلطان»، والمباراة الثامنة بين الملاكمين على بن عيسى «سلطان» مع أبوخالد «السواعد».