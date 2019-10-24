10 مباريات في بطولة الأثرم للملاكمة ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 24 أكتوبر 2019, 06:45 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

عُقد أمس الاجتماع الفني لبطولة المرحوم رافع الأثرم للملاكمة، التي ستقام الليلة بصالة نادي الهلال في بنغازي، ويتضمن برنامجها 10 مباريات من 5 جولات.

وتجمع البطولة الملاكمين عاصم دوكو «الاتحاد» مع رفيق المغربي «السواعد»، ومباراة واحدة استعراضية تجمع ملاكمي نجوم قرقارش عبدالباسط بلخير وأسامة بركوس.

بالإضافه إلى 8 مباريات للهواة، المباراة الأولى تجمع الملاكمين عبدالجليل فركاش «السواعد» مع جمعة رمضان «أهلي بنغازي» وتعقبها مباراة يوسف عمر «نجوم قرقارش» مع انبيه «النجمة»، وفي ثالث المباريات أسامة عاشور «أهلي بنغازي» مع يونس الأنين «السواعد».

والمباراة الرابعة ستجمع الملاكمين سراج الجهاني «بنغازي» مع عبدالرحمن العجيلي «السواعد»، تعقبها مباراة الملاكمين جمعة سالم «النجمة» مع هدية محمد «سلطان»، والمباراة السادسة بين الملاكمين سعيد خالد «السواعد» مع حمزة علي «النجمة»، والمباراة السابعة تجمع الملاكمين صادق انبيه «أهلي بنغازي» مع سراج سالم «سلطان»، والمباراة الثامنة بين الملاكمين على بن عيسى «سلطان» مع أبوخالد «السواعد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ولادة طفل من دون وجه تهز البرتغال