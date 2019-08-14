انطلاق بطولة لأكاديميات كرة القدم في بنغازي 20 أغسطس

أطفال في إحدى أكاديميات كرة القدم، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن رئيس جمعية الأندية للأعمال الخيرية، عبد المنعم حريز، أن جمعيته ستنظم بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بنغازي، بطولة لأكاديميات ومدارس كرة القدم مواليد 2008 / 2009.

وأضاف حريز، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن البطولة ستنطلق الثلاثاء 20 أغسطس، ويسبقها الاجتماع الفني الذي سيعقد السبت المقبل بقاعة مركز بنغازي للمتفوقين.

يذكر أن أكاديمية «فرسان المتوسط» تمكنت من الحصول على المركز الثاني في بطولة مصر الدولية لأكاديميات كرة القدم، التي أُقيمت بنادي شرم الشيخ الرياضي، خلال أغسطس الجاري، بمشاركة 5 دول عربية، كما فاز لاعب الأكاديمية، محمد الشطشاط، بلقب أفضل لاعب في البطولة.