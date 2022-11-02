كبدة دجاج بالمعدنوس ودبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية والمغذية بالمعدنوس ودبس الرمان وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «جست فوود».

المكونات

250 غرام كبدة دجاج

نصف ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

3 فصوص ثوم

بصل وسط

ملعقة كبيرة دبس رمان

حبة فلفل

نصف باقة معدنوس

2 ملعقة كبيرة زيت

حبة شطة خضراء

ملح على حسب الرغبة