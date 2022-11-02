حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنت تتبعين حمية غذائية نقدم إليكِ حساء شهيا ومغذيا وسهل التحضير من البطاطا الحلوة مع القرفة تعرفي على الطريقة معنا بسعرات حرارية قليلة، وذلك وفقا لموقع «سيدتي».

المكونات

كيلو وربع من البطاطا الحلوة.

40 غراما من القرفة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بودرة جوزة الطيب.

6 حبات متوسطة الحجم من الجزر.

4 فصوص من الثوم.

رأسان من البصل متوسط الحجم.

كوب من الكريمة السائلة منزوعة الدسم.

100 غرام من الزبدة.

لتران من مرق الدجاج.