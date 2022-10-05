كرانشي كيك

القاهرة - بوابة الوسط

كرانشي كيك تعتبر من وصفات الحلى المميزة نظرا لسهولة تحضيرها من دون فرن ذات طعم لذيذ وشهي، فهي عبارة عن ميكس من الكيك والمكسرات والشوكولاتة، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيك شوكولاتة سادة 500 غرام

2/1 كوب مكسرات

2 ملعقة جوز هند

2/1 كوب شوكولاتة مذابة

3 ملاعق قشدة

للوجه : 100 غرام شوكولاتة داكنة

100 غرام شوكولاتة بيضاء