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كرانشي كيك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 02:35 مساء
كرانشي كيك
كرانشي كيك من وصفات الحلى المميزة دون فرن (الإنترنت)
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كرانشي كيك تعتبر من وصفات الحلى المميزة نظرا لسهولة تحضيرها من دون فرن ذات طعم لذيذ وشهي، فهي عبارة عن ميكس من الكيك والمكسرات والشوكولاتة، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيك شوكولاتة سادة 500 غرام
2/1 كوب مكسرات
2 ملعقة جوز هند
2/1 كوب شوكولاتة مذابة
3 ملاعق قشدة
للوجه : 100 غرام شوكولاتة داكنة
100 غرام شوكولاتة بيضاء

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الكيك ونفتته جيدا ثم نضيف المكسرات وجوز الهند ونخلط المكونات معا.
- نخلط الشوكولاتة والقشدة معا ومن ثم نضيفها على الخليط نحرك ونعجن، ثم نقوم بوضعها في نايلون ونفردها كالرول ثم ندخلها البراد لساعة حتى تتماسك .
- نخرجها ونقطعها ونغمس الوجه بالشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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