صدور بط بالجبن والريحان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور البط الشهية المحشية لتعديها على مائدتك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقـا لموقع «فتافيت».

المكونات

1/4 كوب معدنوس

1/4 كوب ريحان

1/4 كوب طماطم

1/2 كوب فلفل أحمر حلو

فصان ثوم

3 ملاعق كبيرة جبنة فيتا

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ليمون

ملح

فلفل أسود

2 صدر بط

ورق إكليل الجبل