بروفيترول بالشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

حلوى البروفيترول من الحلويات الشهية والخفيفة سهلة التحضير لتعديها في مطبخكِ بسهولة، تعرَّفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوبان من الدقيق.

3 أكواب من الماء.

كوب من الزبد.

8 بيضات.

4 أكواب من الكريمة للخفق.

نصف كيلوغرام من الشوكولاتة السوداء.

كوب ونصف من الكريمة للخفق.

5 ملاعق كبيرة من الزبد.

5 ملاعق كبيرة من العسل.