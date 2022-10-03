كفتة مشوية بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة المشوية مع الطحينة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديك.

المكونات

كيلو لحم مفروم

كيلو بصل

كيلو طماطم

كوب طحينة

كوب زبادي

2 عدد فلفل أخضر

2 عدد فلفل ألوان

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بهارات لحم

كوب بقدونس مفروم