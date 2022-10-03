كفتة مشوية بالطحينة...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة المشوية مع الطحينة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديك.
المكونات
كيلو لحم مفروم
كيلو بصل
كيلو طماطم
كوب طحينة
كوب زبادي
2 عدد فلفل أخضر
2 عدد فلفل ألوان
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة بهارات لحم
كوب بقدونس مفروم
طريقة التحضير
- يقطع البصل والطماطم 4 أجزاء
- يرش البصل والطماطم بالملح والفلفل، ثم يتم شوي في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- يتم خلط اللحم المفروم مع البصل المفروم واللية، وإضافة البهارات «ملح- فلفل أسود- بهارات» وخلطهم جيدا.
- تصبَّع الكفتة وترص في الصينية على البصل والطماطم المشوي ثم تدخل الفرن قليلا.
- يتم خلط كوب الطحينة مع الزبادي والصلصة ثم يضاف على الكفتة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.
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