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ملفوف بالمفروم بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 02:29 مساء
ملفوف بالمفروم بأسهل طريقة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير محشي الملفوف باللحم المفروم (الإنترنت)
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طريقة سهلة وسريعة لتحضير محشي الملفوف باللحم المفروم.
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير محشي الملفوف أو الكرنب مع اللحم المفروم وأعديه على مائدتك، واستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
حبة ملفوف كبير الحجم
2 كوب أرز
2 حبة جزر متوسطة الحجم
ماء حسب الحاجة
400 غرام لحم مفروم
ملح
ربع ملعقة قرفة
نصف ملعقة صغيرة البهارات المفضلة
5 فصوص ثوم
نصف كوب عصير ليمون حامض
معدنوس
كوبان أرز
ملعقة كبيرة معجون طماطم

طريقة التحضير
- ينظف الجزر ويقشر ثم تغسل أوراق الكرنب وتغلى المكونات على النار لدقيقتين، ثم تصفى وتترك حتى تبرد جانبًا.
- يخلط اللحم المفروم مع الأرز، ومعجون الطماطم، والملح، والقرفة والسبع بهارات ويترك لفترة طويلة جانبًا حتى يتشرب اللحم طعم ورائحة التوابل.
- تقطع أوراق الكرنب إلى مربعات متوسطة الحجم.
- تحشى كل ورقة كرنب بمقدار ملعقة كبيرة من حشوة الأرز واللحم.
- تلف أوراق الكرنب حول الحشوة.
- يرص الكرنب المحشو فوق بعضه البعض في قدر كبير.
- يسكب الماء في القدر حتى تغمر حبات الكرنب.
- تضاف فصوص الثوم في الماء، ويغطى القدر ويطهى الكرنب لمدة نصف ساعة وحتى ينضج اللحم والأرز.
- يبشر أو يفرم الجزر فرمًا رقيقًا ويضاف إليه الشبت والبقدونس المقطع مع عصير الليمون، ثم تخلط المكونات وتسكب فوق حبات محشى الكرنب.

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