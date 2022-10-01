ملفوف بالمفروم بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة وسريعة لتحضير محشي الملفوف باللحم المفروم.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير محشي الملفوف أو الكرنب مع اللحم المفروم وأعديه على مائدتك، واستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

حبة ملفوف كبير الحجم

2 كوب أرز

2 حبة جزر متوسطة الحجم

ماء حسب الحاجة

400 غرام لحم مفروم

ملح

ربع ملعقة قرفة

نصف ملعقة صغيرة البهارات المفضلة

5 فصوص ثوم

نصف كوب عصير ليمون حامض

معدنوس

كوبان أرز

ملعقة كبيرة معجون طماطم