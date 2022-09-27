كبدة بانيه بالردة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الكبدة الشهية بانيه بالردة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة.

ردة للتغطية.

ثمرة فلفل رومي مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملح.

فلفل أسود.