Atwasat

كبدة بانيه بالردة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 03:44 مساء
كبدة بانيه بالردة
15 دقيقة لتحضير طبق كبدة شهي (الإنترنت)
alwasat radio

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الكبدة الشهية بانيه بالردة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة.
ردة للتغطية.
ثمرة فلفل رومي مفروم ناعم.
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة ثوم بودرة.
ملعقة كبيرة خل أبيض.
ملعقة صغيرة كمون مطحون.
ملح.
فلفل أسود.

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة، نضع الفلفل المفروم وعصير الليمون والخل والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود، ونخلطها جيدا.
- نضع الكبدة في البولة، ونتبلها «ندعكها» بالخليط جيدا، ثم نغطي البولة، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة ونضع الردة في طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة في الردة لتغطيها من الجانبين.
- نضع الكبدة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري فتة مسخن
حضري فتة مسخن
البازين بأسهل طريقة
البازين بأسهل طريقة
كوردن بلو لحم
كوردن بلو لحم
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز
بقلاوة باللوز وماء الزهر
بقلاوة باللوز وماء الزهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بان كيك بالعسل والموز
بان كيك بالعسل والموز...
محشي كوسا بالبشاميل
محشي كوسا بالبشاميل...
كفتة دجاج بالأرز
كفتة دجاج بالأرز...
منسف لحم باللوز
منسف لحم باللوز...
كالماري بالجبن والبقسماط
كالماري بالجبن والبقسماط...
المزيد
كبدة بانيه بالردة
كبدة بانيه بالردة...
معكرونة إيطالية بكرات اللحم
معكرونة إيطالية بكرات اللحم...
حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات
حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات...
بقلاوة باللوز وماء الزهر
بقلاوة باللوز وماء الزهر...
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط