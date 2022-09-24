حضري فتة مسخن...

فتة المسخن من الأكلات الأردنية الشهيرة والشهية والتي تتكون من الدجاج مع الخبز المحمص واللبن والطحينة.
تعرفي إلى طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو صدر دجاج مسلوق ومفتت
4 أرغفة خبز مقطع محمص
3 حبات بصل مقطعة جوانح
2/1 كوب زيت زيتون
3 ملاعق كبيرة سماق
2/1 ملعقة صغيرة : فلفل أسود - سبع بهار
ملعقة صغيرة ملح
للصلصة: 2.5 كوب حليب
3 ملاعق كبيرة طحينة
عصير ليمونة
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
4/1 ملعقة صغيرة ملح
للتزيين: 2 ملعقة كبيرة صنوبر - سمنة
طريقة التحضير
- نخلط الحليب والطحينة وعصير الليمون والملح والثوم المهروس ونتركها جانبًا.
- في مقلاة نضع الزيت والبصل ونقلب جيدًا حتى يذبل ثم نضيف الدجاج والسماق والفلفل والسبع بهار والملح ونحرك المكونات معًا لمدة 3 دقائق حتى تتجانس ثم نرفع المقلاة عن النار.
- في طبق التقديم نضع طبقة الخبز المحمص وفوقه المسخن ثم نوزع صلصة الحليب فوقها ونزين بقليل من المسخن والخبز المحمص والسماق.
- في مقلاة صغيرة نضيف السمن والصنوبر نقلبه على نارمتوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نسكب الصنوبر والسمن على الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.
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