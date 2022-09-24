حضري فتة مسخن

القاهرة - بوابة الوسط

فتة المسخن من الأكلات الأردنية الشهيرة والشهية والتي تتكون من الدجاج مع الخبز المحمص واللبن والطحينة.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو صدر دجاج مسلوق ومفتت

4 أرغفة خبز مقطع محمص

3 حبات بصل مقطعة جوانح

2/1 كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة سماق

2/1 ملعقة صغيرة : فلفل أسود - سبع بهار

ملعقة صغيرة ملح

للصلصة: 2.5 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة طحينة

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

4/1 ملعقة صغيرة ملح

للتزيين: 2 ملعقة كبيرة صنوبر - سمنة