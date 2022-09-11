طاجن تورلي باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

طاجن تورلي باللحمة، وصفة مميزة في المطبخ المصري، فهي غنية بالعناصر الغذائية ذات مذاق رائع وشهي جدًا كونها محضرة من الخضراوات المتنوعة واللحم.

تعلمي معنا طريقة تحضير طاجن تورلي باللحمة وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو من اللحم مكعبات.

2 حبة متوسطة مقطعة مكعبات: بطاطا وجزر وكوسة وبصل.

2/1 كوب فاصولياء خضراء مقطعة أو بازلاء.

كوب عصير الطماطم.

3 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة من الزبد.

3 ملعقة كبيرة زيت الذرة.

¾ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - السبع بهارات أو بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة: ملح - هيل حب.

3 ورقة غار.

ملعقة كبيرة دبس الطماطم.

2 كوب ماء مغلي.