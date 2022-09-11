Atwasat

طاجن تورلي باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 04:31 مساء
طاجن تورلي باللحم
طريقة سهلة وسريعة لطاجن التورلي باللحم
alwasat radio

طاجن تورلي باللحمة، وصفة مميزة في المطبخ المصري، فهي غنية بالعناصر الغذائية ذات مذاق رائع وشهي جدًا كونها محضرة من الخضراوات المتنوعة واللحم.

تعلمي معنا طريقة تحضير طاجن تورلي باللحمة وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
كيلو من اللحم مكعبات.
2 حبة متوسطة مقطعة مكعبات: بطاطا وجزر وكوسة وبصل.
2/1 كوب فاصولياء خضراء مقطعة أو بازلاء.
كوب عصير الطماطم.
3 فص ثوم مهروس.
2 ملعقة كبيرة من الزبد.
3 ملعقة كبيرة زيت الذرة.
¾ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - السبع بهارات أو بهارات اللحمة.
ملعقة صغيرة: ملح - هيل حب.
3 ورقة غار.
ملعقة كبيرة دبس الطماطم.
2 كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء الضغط الماء المغلي ثم نضع اللحم المقطع و4/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وبصلة واحدة مقطعة لأرباع، ونضيف الهيل وورق الغار ثم نغلق وعاء الضغط بإحكام ونتركه على نار متوسطة لمدة 60 دقيقة حتى تمام النضج ونتركه يبرد قليلًا لنتمكن من فتح وعاء الضغط بأمان.
- نضع الزبد والزيت في وعاء وعلى نار متوسطة ثم نضيف البصلة المفرومة والثوم وتقلب حتى يأخذ البصل اللون الذهبي ثم نضيف الفاصولياء والجزر ونحرك لمدة 5 دقائق حتى تذبل الخضار قليلًا ثم نضيف البطاطس والكوسة والبازلاء ونشوحها معًا لمدة 5 دقائق أخرى .
- بعدها نضيف عصير ودبس الطماطم والملح والفلفل والسبع بهارات ونخلط جيدًا لمدة 3 دقائق، ثم نضيف كوبًا من مرق اللحم ونضيف اللحمة المسلوقة نحرك المكونات معًا ثم نسكب في طاجن .
- ندخل الطاجن إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج الخضراوات وتتسبك وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية

لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي

هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة...
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير

بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات

القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري الطباهج في خطوات سهلة
حضري الطباهج في خطوات سهلة
كريب الدجاج بالمشروم والمايونيز
كريب الدجاج بالمشروم والمايونيز
بان كيك بالعسل والموز
بان كيك بالعسل والموز
طاجين لسان العصفور وكرات اللحم
طاجين لسان العصفور وكرات اللحم
بسكويت النسكافية بالزبادي
بسكويت النسكافية بالزبادي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صلصة النعناع الهندية
صلصة النعناع الهندية...
صينية دجاج بالبطاطا
صينية دجاج بالبطاطا...
حضري الشرمولة الطايبة
حضري الشرمولة الطايبة...
ورق عنب سوري
ورق عنب سوري...
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة...
المزيد
طاجن تورلي باللحم
طاجن تورلي باللحم...
حضري صوص الشيدر كالمحترفات
حضري صوص الشيدر كالمحترفات...
كباب بالفستق
كباب بالفستق...
بسكويت النسكافية بالزبادي
بسكويت النسكافية بالزبادي...
طاجين لسان العصفور وكرات اللحم
طاجين لسان العصفور وكرات اللحم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط