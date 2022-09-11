طاجن تورلي باللحم...

طاجن تورلي باللحمة، وصفة مميزة في المطبخ المصري، فهي غنية بالعناصر الغذائية ذات مذاق رائع وشهي جدًا كونها محضرة من الخضراوات المتنوعة واللحم.
تعلمي معنا طريقة تحضير طاجن تورلي باللحمة وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
كيلو من اللحم مكعبات.
2 حبة متوسطة مقطعة مكعبات: بطاطا وجزر وكوسة وبصل.
2/1 كوب فاصولياء خضراء مقطعة أو بازلاء.
كوب عصير الطماطم.
3 فص ثوم مهروس.
2 ملعقة كبيرة من الزبد.
3 ملعقة كبيرة زيت الذرة.
¾ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - السبع بهارات أو بهارات اللحمة.
ملعقة صغيرة: ملح - هيل حب.
3 ورقة غار.
ملعقة كبيرة دبس الطماطم.
2 كوب ماء مغلي.
طريقة التحضير
- نضع في وعاء الضغط الماء المغلي ثم نضع اللحم المقطع و4/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وبصلة واحدة مقطعة لأرباع، ونضيف الهيل وورق الغار ثم نغلق وعاء الضغط بإحكام ونتركه على نار متوسطة لمدة 60 دقيقة حتى تمام النضج ونتركه يبرد قليلًا لنتمكن من فتح وعاء الضغط بأمان.
- نضع الزبد والزيت في وعاء وعلى نار متوسطة ثم نضيف البصلة المفرومة والثوم وتقلب حتى يأخذ البصل اللون الذهبي ثم نضيف الفاصولياء والجزر ونحرك لمدة 5 دقائق حتى تذبل الخضار قليلًا ثم نضيف البطاطس والكوسة والبازلاء ونشوحها معًا لمدة 5 دقائق أخرى .
- بعدها نضيف عصير ودبس الطماطم والملح والفلفل والسبع بهارات ونخلط جيدًا لمدة 3 دقائق، ثم نضيف كوبًا من مرق اللحم ونضيف اللحمة المسلوقة نحرك المكونات معًا ثم نسكب في طاجن .
- ندخل الطاجن إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج الخضراوات وتتسبك وتصبح جاهزة للتقديم.
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