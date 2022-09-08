بان كيك بالعسل والموز هو من أصناف الحلويات اللذيذة التي يسهل تحضيرها وتقديمها لكافة أفراد العائلة، خاصة الصغار منهم، للتنعم بمذاقه الرائع والاستفادة من فوائد العسل والموز المقدمين بجانبه.
شهر سبتمبر هو الشهر المخصص للحديث عن العسل وفوائده، واخترنا لك اليوم وصفة مميزة للبان كيك مع العسل للاحتفال بهذه المناسبة، تعلميها معنا اليوم وفق «هي».
المكونات
1 كوب طحين
1 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
¼ ملعقة صغيرة ملح
1 حبة بيض مخفوق
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 حبة موز مهروس
للتقديم
موز مقطع دوائر حسب الرغبة
عسل أي صنف حسب الذوق
طريقة التحضير
في وعاء كبير، اخلطي الطحين مع السكر والملح والبيكنغ باودر.
في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والزيت والموز.
أضيفي خليط البيض والحليب فوق خليط الطحين واخلطي المكونات جيدًا حتى تتماسك وتتشكل لديك عجينة سائلة.
ادهني مقلاة واسعة بالقليل من الزيت وضعيها على نار متوسطة حتى تسخن، ثم اسكبي مقدار ربع كوب من العجينة السائلة في المقلاة.
اتركي العجينة على النار لعدة دقائق حتى تظهر الفقاعات، ثم اقلبيها على الجهة الثانية حتى تحمر وتنضج.
كرري الخطوات لحين الانتهاء من كمية العجين.
ضعي قطع البان كيك الساخنة في طبق التقديم، وزينيها بدوائر الموز والعسل ثم قدميها.
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