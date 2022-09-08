بان كيك بالعسل والموز

القاهرة - بوابة الوسط

بان كيك بالعسل والموز هو من أصناف الحلويات اللذيذة التي يسهل تحضيرها وتقديمها لكافة أفراد العائلة، خاصة الصغار منهم، للتنعم بمذاقه الرائع والاستفادة من فوائد العسل والموز المقدمين بجانبه.

شهر سبتمبر هو الشهر المخصص للحديث عن العسل وفوائده، واخترنا لك اليوم وصفة مميزة للبان كيك مع العسل للاحتفال بهذه المناسبة، تعلميها معنا اليوم وفق «هي».