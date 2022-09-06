حضري الطباهج في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط

من الأكلات الليبية التقليدية، انتقينا لك هذه الوصفة السهلة لتحضير الطباهج، كي تعديها في مطبخك لكل أفراد أسرتك.

المكونات

4 حبات قريعة (بذنجان)

4 حبات كوسا

4 حبات بطاطا

6 رؤوس فلفل أخضر

4 فصوص ثوم

1 ملعقة معجون طماطم

نصف معلقة كراوية وكسبر

نصف كوب زيت

ربع معلقة بزار

ربع ملعقة فلفل أسود

ملح وفلفل أحمر