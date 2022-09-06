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حضري الطباهج في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 12:13 مساء
حضري الطباهج في خطوات سهلة
الطباهج (الإنترنت)
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من الأكلات الليبية التقليدية، انتقينا لك هذه الوصفة السهلة لتحضير الطباهج، كي تعديها في مطبخك لكل أفراد أسرتك.

المكونات
4 حبات قريعة (بذنجان)
4 حبات كوسا
4 حبات بطاطا
6 رؤوس فلفل أخضر
4 فصوص ثوم
1 ملعقة معجون طماطم
نصف معلقة كراوية وكسبر
نصف كوب زيت
ربع معلقة بزار
ربع ملعقة فلفل أسود
ملح وفلفل أحمر

الطريقة
يقشر الباذنجان والقريعة (الكوسا) والبطاطا ويقطع حلقات ثم نضيف قليل من الملح، ثم نقلي كل واحدة على انفراد ثم يوضع بصحن التقديم.
الصلصة: نصب الزيت بالطنجرة ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إليه الثوم والطماطم بنوعيه بعد ضرب الطماطم بالخلاط ثمن ضيف الكراوية والكزبر والفلفل الأحمر والأسود والبزار ونتركه يغلي مع إضافة كمية من الماء من وقت لآخر بحيث لا تزيد على كوبين ولمدة تتراوح من ثلث إلى نصف الساعة، ثم نصب الصلصة على الباذنجان والقريعة والبطاطا والفلفل الأخضر ويقدم ساخنًا أو باردًا.

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