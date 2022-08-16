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رقاق رول بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 12:01 مساء
رقاق رول بالمفروم
رقاق رول باللحم المفروم لتعديه في مطبخك بخطوات سهلة وبسيطة (الإنترنت)
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نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير الرقاق رول باللحم المفروم لتعديه في مطبخك، من خلال هذه الخطوات السهلة البسيطة فتعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
200 غرام لحم.
250 غرام رقاق.
كوبا حليب.
بصلتان.
نصف كوب سمن أو زبد.
ملح وفلفل (حسب الرغبة).
كوب جبن رومي مبشور.

طريقة التحضير
- ضعي اللحم المفروم مع البصل، ثم تخفق المكونات على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.
- ارفعي المقلاة من على النار وأضيفي الجبن المبشور وقلبيه جيدا.
- اخلطي السمن واللبن جيدا في وعاء.
- ادهني الصينية بمزيج السمن واللبن وضعي قطعة من الرقاق فوق المزيج وقسميه لأربع قطع أو أكثر، حسب الرغبة.
- ادهني كل ربع من الرقاق بقليل من خليط الزيت والسمن، ثم ضعي به الحشو.
- قومي بلف كل ربع من الرقاق على هيئة رول أو أي هيئة أخرى، حسب الرغبة.
- رصي القطع في صينية مدهونة بالسمن وضعيها في فرن ساخن، واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجهها، ثم تقدَّم ساخنة.
 

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