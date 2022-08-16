رقاق رول بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير الرقاق رول باللحم المفروم لتعديه في مطبخك، من خلال هذه الخطوات السهلة البسيطة فتعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

200 غرام لحم.

250 غرام رقاق.

كوبا حليب.

بصلتان.

نصف كوب سمن أو زبد.

ملح وفلفل (حسب الرغبة).

كوب جبن رومي مبشور.