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نجرسكو الدجاج بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 04:29 مساء
نجرسكو الدجاج بالبشاميل
طريقة سهلة وسريعة لتحضير نجرسكو الدجاج الشهي بالبشاميل (الإنترنت)
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النجرسكو بالدجاج والبشاميل تعتبر من أشهر أنواع الباستا وألذها، فهي ذات مذاق رائع، ويمكن إضافة أوإزالة بعض من المكونات حسب الرغبة لتناسب جميع الأذواق.
تعرفي معنا إلى طريقة سهلة لتحضير النجرسكو بالدجاج والبشاميل، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
2/1 كيلو غرام صدر جاج مقطع مكعبات.
2/1 كيلوغرام معكرونة اسباغيتي أو شرايط فوتوتشيني مسلوقة حتى نصف الاستواء.
600 غرام ميكس جبن موزاريلا وشيدر.
2 كوب حليب.
4/1 كوب زيت نباتي.
4 قطع جبن كيري (اختياري).
كوب كريمة الخفق - فليفلة ملونة خضراء وحمراء وصفراء - فطر فريش مقطع - زيتون مقطع شرائح.
2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
4/1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض - جوزة اللطيب بودرة.
ملعقة صغيرة ملح.
4 ملاعق كبيرة دقيق.
6 ملاعق كبيرة زبد.

طريقة التحضير
- في مقلاة كبيرة نضع نصف كمية الزيت النباتي والزبد على نار قوية ونضيف الدجاج المقطع والملح والفلفل الأسود ونحرك باستمرار لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج ونسكب الدجاج في وعاء ونتركه جانبًا.

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