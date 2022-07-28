سجق شرقي...

تعرفي معنا على طريقة تحضير السجق الشرقي في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
¾ كيلو سجق
طماطم مقطعة مكعبات
بصل مقطع صغير
فلفل أخضر رومي مقطع صغير
فلفل حار مقطع صغير
ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة السبع بهارات
رشة جوز الطيب
طريقة التحضير
- فى طاسة على النار نضع القليل من الزيت ونشوح البصل ليذبل فقط ثم نضيف الطماطم ونتركها معا حتى تتسبك الطماطم.
- ونهرسها معًا بالشوكة ثم نضيف السجق.
- ونقلب المكونات معًا ثم نضيف البهارات والملح والفلفل.
- ثم نضع الصلصة ونقلب كل المكونات ونضيف الفلفل.
- ونتركها حتى تمام النضج ويصبح جاهزًا للتقديم.
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