سجق شرقي

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير السجق الشرقي في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

¾ كيلو سجق

طماطم مقطعة مكعبات

بصل مقطع صغير

فلفل أخضر رومي مقطع صغير

فلفل حار مقطع صغير

ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة السبع بهارات

رشة جوز الطيب