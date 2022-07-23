حساء الدشيشة الشهي

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حساء الدشيشة الشهي والمغذي، لتعديه في مطبخك بكل سهولة وتستمتعي وأنت وكل أفراد أسرتك بمذاقه من صنع يديكِ، حسب «شهية».

المكوّنات

6 ملاعق صغيرة زيت زيتون

بصلة صفراء متوسطة الحجم، مقشورة ومفرومة فرمًا ناعمًا

نصف كيلو غرام من لحم الضأن المقطّع إلى مربّعات صغيرة

حبّتان من الثوم المبشور ناعمًا

ساق من الكرفس النحيف مع الأوراق، مقطّع إلى شرائح رفيعة

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من الكايين (الفلفل الأحمر الحار)

أربع ملاعق صغيرة من معجون الطماطم المكثّف

مئتا غرام من الشعير المكسّر، المنقوع في الماء مدة ربع ساعة

نصف كوب من الحمّص، المنقوع مدّة ليلة كاملة

حبّتان من الطماطم المقشّرة والمفرومة فرمًا ناعمًا

ملح

أوراق من المعدنوس، مفرومة خشنًا. لتر ونصف من الماء

ملعقتان صغيرتان من النعناع اليابس

حبّة ليمون مقطّعة إلى أرباع