سمك مكرونة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير سمك المكرونة الشهي والمغذي والذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات المغذية. تعلمي طريقته معنا وأعديه بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو سمك مكرونة

رأس ثوم

حبة فلفل حار مفروم

حبة فلفل رومي مفروم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كسبرة جافة

ملعقة صغيرة بابريكا

½ كوب عصير ليمون

ليمون حلقات للتزيين

زيت للقلي

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة بقسماط خشن