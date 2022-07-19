برغل بالبندورة من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

برغل على بندورة هو طبق بسيط ويعود تاريخه إلى مئات السنين، عندما كان سكان القرى في بلاد الشام يلجؤون إلى البرغل الناتج عن جرش القمح، إلى جانب بعض الخضروات مثل البصل والبندورة لإعداد هذا الطبق.

تعلمي معنا طريقة تحضيره، وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

450 غرام برغل خشن أو متوسط الخشونة

900 غرام طماطم

2 حبة فلفل أخضر

بصلة متوسطة الحجم

125 غرام من لحم الغنم أو البقر

2 ملعقة كبيرة من السمن أو زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الحاجة