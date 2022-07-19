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برغل بالبندورة من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 05:00 مساء
برغل بالبندورة من المطبخ اللبناني
طبق بسيط من البرغل والطماطم أعديه في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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برغل على بندورة هو طبق بسيط ويعود تاريخه إلى مئات السنين، عندما كان سكان القرى في بلاد الشام يلجؤون إلى البرغل الناتج عن جرش القمح، إلى جانب بعض الخضروات مثل البصل والبندورة لإعداد هذا الطبق.
تعلمي معنا طريقة تحضيره، وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
450 غرام برغل خشن أو متوسط الخشونة
900 غرام طماطم
2 حبة فلفل أخضر
بصلة متوسطة الحجم
125 غرام من لحم الغنم أو البقر
2 ملعقة كبيرة من السمن أو زيت الزيتون
ملح وفلفل حسب الحاجة

طريقة التحضير
- ضعي في وعاء كبير ماء الطماطم لمدة دقيقة ليسهل عليكِ نزع قشرها.
- قطعي الطماطم بجحم متوسط ويمكنك أن تستخدمي البندورة المعلبة كبديل آخر.
- قطعي البصل والأخضر وأضيفيه إلى الزيت (يفضل أن تكون القطع ناعمة).
- قطعي الفلفل الخضراء أضيفيها للبصل وقليهم معا، وبعد دقيقة أضيفي اللحمة المفرومة «إذا أردتي استخدام اللحمة واتركيها ليصبح لونها أشقر».
- أضيفي البندورة، حتى يغلي المزيج على نار بين متوسطة ومنخفضة لمدة 15دقيقة، وبعد ذلك أضيفي الملح والفلفل.
- في هذه الأثناء اغسلي البرغل بماء فاتر، وبعدها جففيه وأضيفيه للصلصة، وحركيهم، وعندما يبدأ بالغليان، غطيهم على نار منخفضة جدا لمدة 20 دقيقة.
- بعد مرور 10 دقائق القي نظرة عليهم، لتعرفي ما إن كان لبرغل بحاجة إلى الماء فأضيفي له (بمقدار ربع كوب) حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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