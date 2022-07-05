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خطوات تحضير فتة الموزة لعيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 04:01 مساء
خطوات تحضير فتة الموزة لعيد الأضحى
إليك طريقة تحضير فتة الموزة الشهية، لإعدادها في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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يهل علينا عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة لذلك نقدم إليك طريقة تحضير فتة الموزة الشهية، لإعدادها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع قناة «سي بي سي سفرة».

المكونات
كوب أرز مصري
كوبان خبز مقطع مكعبات
كوبان عصير طماطم مركز وطازج
موزة بقري أو ضاني
بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع
بصلة صغيرة مفرومة فرما ناعما
3 ملاعق كبيرة ساق كرفس مقطع
6 ملاعق كبيرة زيت
3 ملاعق كبيرة زبد
4 ملاعق صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ربع كوب خل أبيض
ملعقة صغيرة بهارات لحم أو مشكلة
ورقتان لورى
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى
5 حبات حبهان
مكعب مرق لحم مطحون
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير
- تسلق الموزة
- يشوح الأرز في السمنة البلدي مع الحبهان والمستكة وورق اللورا ويتبل بالملح والفلفل ويترك حتى ينضج.
لعمل الصلصة
- يشوح الثوم في الزيت والسمنة ثم يضاف الطماطم المفرومة مع الصلصة ويضاف البهارات وجوز الطيب ثم ترفع من على النار ثم يضاف الخل والملح والفلفل
- في مقلاة أخرى يشوح الثوم في الزبد ثم يضاف الزبادي ويترك قليلا، يوضع الخبز في قاع طبق التقديم ثم يضاف الأرز ثم الشوربة بالطماطم المفرومة.
- ترص كل طبقات الخبز، الأرز ثم تضاف صلصة الطماطم وصوص الزبادي وتقدم مع الموزة المحمرة.

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