خطوات تحضير فتة الموزة لعيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

يهل علينا عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة لذلك نقدم إليك طريقة تحضير فتة الموزة الشهية، لإعدادها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع قناة «سي بي سي سفرة».