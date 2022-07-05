دبس العنب

القاهرة - بوابة الوسط

دبس العنب من أنواع الصلصات الشهية والمفيدة للبشرة وصحة العظام والأسنان والجهاز الهضمي والوقاية من فقر الدم. تعلمي معنا طريقة سهلة لإعداده في مطبخك كالمحترفات وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

5 كيلو عنب أحمر وأخضر