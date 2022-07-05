دبس العنب من أنواع الصلصات الشهية والمفيدة للبشرة وصحة العظام والأسنان والجهاز الهضمي والوقاية من فقر الدم. تعلمي معنا طريقة سهلة لإعداده في مطبخك كالمحترفات وذلك وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
5 كيلو عنب أحمر وأخضر
طريقة التحضير
- نغسل العنب جيدا ونضعه في الخلاط الكهربائي ونشغله حتى يتم عصره تماما.
- نضع العصير بمصفاة حتى نتخلص من البذور.
- ثم نضع قطعة شاش نظيفة على المصفاة ونصفي العصير مرة ثانية.
- نضع عصير العنب في طنجرة على نار متوسطة حتى يغلي ونزيل الرغوة من على الوجه.
- نترك العصير على نار هادئة لحوالي ساعتين حتى يتحول إلى دبس ونتركه يبرد جانبا.
- نضع الدبس في برطمان زجاجي وبذلك يكون جاهزا للاستخدام في الكثير من الوصفات.
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