كيكة الميل فاي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير كيكة الميل فاي الفرنسية بطريقة سهلة ومكونات بسيطة واعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

دقيق 4 أكواب

ساور كريم كوب

سكر كوب

زبدة كوب

2 بياض بيضة

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

لتحضير الحشوة:

نحتاج 4 أكواب حليب

200 غرام سكر

200 غرام زبدة في درجة حرارة الغرفة

50 غرام شوكولاتة داكنة

دقيق 5 ملاعق كبيرة

كاكاو 5 ملاعق كبيرة

عسل ملعقة كبيرة

فانيليا ملعقة صغيرة

لتحضير الصوص:

شوكولا داكنة 2/1 كوب

زبدة ¼ كوب (50 غرام) في درجة حرارة الغرفة

3ملاعق كبيرة زيت