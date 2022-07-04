كيكة الميل فاي في خطوات بسيطة...

تعلمي معنا طريقة تحضير كيكة الميل فاي الفرنسية بطريقة سهلة ومكونات بسيطة واعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
دقيق 4 أكواب
ساور كريم كوب
سكر كوب
زبدة كوب
2 بياض بيضة
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
لتحضير الحشوة:
نحتاج 4 أكواب حليب
200 غرام سكر
200 غرام زبدة في درجة حرارة الغرفة
50 غرام شوكولاتة داكنة
دقيق 5 ملاعق كبيرة
كاكاو 5 ملاعق كبيرة
عسل ملعقة كبيرة
فانيليا ملعقة صغيرة
لتحضير الصوص:
شوكولا داكنة 2/1 كوب
زبدة ¼ كوب (50 غرام) في درجة حرارة الغرفة
3ملاعق كبيرة زيت
طريقة التحضير
- نضع الحليب على النار ونتركه حتى يغلي.
- نأخذ كوبا من الحليب المغلي ونضيف إليه الدقيق والكاكاو والسكر.
- نقلب جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم نضيفه إلى باقي الحليب ونقلب جيدا، ثم نضيف الشوكولا ونحرك جيدا.
- نضيف الزبدة والعسل والفانيليا عندما يصبح القوام ثقيلا نحرك جيدا حتى تذوب الزبدة المضافة.
- نترك الخليط جانبا حتى يبرد تماما.
- لتحضير الكيك نضع الزبدة والسكر والساور كريم وبياض البيض في الخفاقة الكهربائية لمدة عشر دقائق.
- نضيف الدقيق والبيكنغ باودر ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية.
- نقسم العجينة إلى 8 قطع نشكلها على شكل كرات متساوية الحجم.
- نفرد كل قطعة عجين بين ورقتي زبدة كي لا تلتصق بالشوبك لنحصل على طبقة رقيقة مستطيلة الشكل.
- نسخن الفرن لدرجة 180 درجة ونضع كل طبقة من العجين في صينية وندخلها الفرن لمدة عشر دقائق ثم نتركها تبرد.
- نحضر الصوص على حمام مائي ساخن حيث نضع الزيت والزبدة والشوكولا ونحرك المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نبدأ الآن بتحضير الميل فاي نضع طبقة من العجينة نفرد فوقها طبقة من الحشوة.
- ثم نكرر العملية لانتهاء الكمية بحيث تكون الطبقة الأخيرة من الميل فاي.
- نوزع الصوص على الطبقة الأخيرة ونزينها بالشكل الذي نريد.
- نضع الكيكة في البراد لمدة لاتقل عن 8 ساعات ثم نخرج الكيكة ونقطعها بالشكل والحجم المطلوب ونقدمها.
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