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مطاعم دبي تنضم لدليل «ميشلان» للمرة الأولى بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 04:01 مساء
مطاعم دبي تنضم لدليل «ميشلان» للمرة الأولى بالشرق الأوسط
لقطة جوية لبرج خليفة في إمارة دبي، 8 يوليو 2020 (أ ف ب)
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أصبحت دبي، الثلاثاء، أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مدرجة في لائحة «ميشلان»، بعد دخول 69 من مطاعمها الفاخرة والمتواضعة على حد سواء في الدليل الفرنسي الشهير.

وتفقد مفتشو الدليل على مدى أشهر «المطاعم الأكثر أناقة وفخامة التي يديرها طهاة مشهورون عالميا، كما الحانات الصغيرة البسيطة التي يديرها سكان محليون»، حسبما قال مدير دليل «ميشلان» غويندال بولينيك في بداية احتفال أقيم بدار أوبرا دبي، وفق «فرانس برس».

وصرح «بأنها لحظة تاريخية لدبي ولدليل ميشلان» كون المدينة الخليجية الثرية أولى محطات الدليل في الشرق الأوسط.

ودخل تسعة وستون مطعما في القائمة المرموقة تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات، من الإيطالية إلى اليابانية والعربية والفرنسية والهندية وغيرها.

وحصل تسعة من هذه المطاعم على نجمة واحدة، فيما حصل اثنان آخران على نجمتين. وتحدد «ميشلان» نجمة واحدة بأنها «طبخ عالي الجودة، يستحق الالتفاف»؛ ونجمتان تعني «طبخ ممتاز، يستحق الزيارة»؛ وتمثل النجوم الثلاثة «مطبخًا استثنائيًا، يستحق رحلة خاصة».

لحظة فخر
وقال المؤسس والشريك في مطعم «ذي أرتيزان» الذي دخل الدليل فراس فواز «أعتقد أن هذا (الدليل) يغير قواعد اللعبة بما أننا أصبحنا على مستوى دولي، ما يدفعنا لبذل كل ما نستطيعه لتقديم شيء مغاير».

تم إنشاء دليل «ميشلان» في العام 1900 من قبل الأخوين أندريه وإدوار ميشلان، وهو مرجع لمحبي الطعام في كل أنحاء العالم.

مع أكثر من 7,2 ملايين سائح العام الماضي، تضم الإمارات التي تسكنها غالبية كبرى من الأجانب، آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عصام كاظم «إنها لحظة فخر». وأضاف أن وصول دليل ميشلان إلى مدينته بمثابة تقدير للجنسيات المختلفة التي «تضع خبرتها وخلفيتها وثقافتها في كل لقمة طعام».

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