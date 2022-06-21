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كباب حلة شهي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 04:30 مساء
كباب حلة شهي في خطوات بسيطة
طريقة تحضير كباب حلة من المطبخ المصري تعرفي إلى الطريقة وطبقيها (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة تحضير كباب حلة من المطبخ المصري تعرفي إلى الطريقة وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو لحم بقري مقطع مكعبات
4 ثمرات بصل مفروم
2 فص ثوم
2 كوب مرقة لحم
2 ملعقة كبيرة سمن
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير
- في وعاء متوسط الحجم، ضعي السمن واتركيه حتى يسخن ثم ضعي قطع اللحم، وبعد أن يبدأ لونها في الاحمرار، ضعي البصل واستمري في التقليب وبعد تغير لونه أضيفي الثوم.
- قلبي المحتويات حتى تحمر قطع اللحم تماما. الآن حان وقت إضافة المرقة ثم اجعلي درجة الحرارة متوسطة.
- راقبي الوعاء من وقت لآخر حتى لا تجف المرقة تماما، وإن احتجت زيادتها أضيفي مرقة أو ماء ساخن.
- أضيفي الفلفل الأسود والملح حسب حاجتك، وانتظري حتى تمام نضج اللحم ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.

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