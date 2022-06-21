كباب حلة شهي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير كباب حلة من المطبخ المصري تعرفي إلى الطريقة وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات

4 ثمرات بصل مفروم

2 فص ثوم

2 كوب مرقة لحم

2 ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة