كوردن بلو بالبشاميل...

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير كوردن بلو الدجاج الشهي بالبشاميل لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي من صنع يديدك، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
½ كيلو دجاج بانيه
¼ كيلو سلامي
2 كوب جبن موتزاريلا
½ كوب حليب
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
معقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة ثوم بودر
عدد بيض
كوب دقيق
كوب بقسماط
زيت للتحمير
لصوص البشاميل:
ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة زيت
كوب حليب
رشة ملح
رشة فلفل أبيض
طريقة التحضير
- في وعاء نخلط البهارات (ملح وفلفل وبابريكا وخل وحليب ودقيق وبيض) ونتبل به الدجاج ونتركه لمدة ساعة ثم يأخذ من التتبيلة ويوضع في البقسماط ثم يحمر في زيت حتى ينضج.
لصوص البشاميل
- في حلة على النار نضع الدقيق والزيت والملح والفلفل الأبيض ونقلب ثم يضاف كوب حليب ويقلب جيدًا حتى نحصل على القوام المطلوب وفي صينية الفرن نضع البانيه ثم السلامي ونضع طبقة خفيفة من البشاميل.
- نضع الجبن على الوجه وندخلها الفرن حتى تسيح ونحصل على لون ذهبي ويصبح جاهزًا للتقديم.
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