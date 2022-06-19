كوردن بلو بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير كوردن بلو الدجاج الشهي بالبشاميل لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي من صنع يديدك، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

½ كيلو دجاج بانيه

¼ كيلو سلامي

2 كوب جبن موتزاريلا

½ كوب حليب

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

معقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

عدد بيض

كوب دقيق

كوب بقسماط

زيت للتحمير

لصوص البشاميل:

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة زيت

كوب حليب

رشة ملح

رشة فلفل أبيض