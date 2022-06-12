زلابية لبنانية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد الزلابية اللبنانية من الحلويات الشعبية القديمة جدًا، والتي تعتمد على قلي العجين وإضافة السكر أو القطر أو الدبس وطريقة عمل الزلابية اللبنانية سهلة وسريعة.

تعرفي على طريقة تحضير الزلابية اللبنانية معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ½ كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة دقة الكعك

رشة كركم

رشة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

¼ كوب حليب بودرة

ماء للعجن

ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة حبة بركة

ملعقة كبيرة يانسون حب

زيت للقلي

للتغطية:

سكر وقرفة