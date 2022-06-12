زلابية لبنانية...

تعد الزلابية اللبنانية من الحلويات الشعبية القديمة جدًا، والتي تعتمد على قلي العجين وإضافة السكر أو القطر أو الدبس وطريقة عمل الزلابية اللبنانية سهلة وسريعة.
تعرفي على طريقة تحضير الزلابية اللبنانية معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ½ كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة دقة الكعك
رشة كركم
رشة ملح
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
¼ كوب حليب بودرة
ماء للعجن
ملعقة كبيرة سمسم
ملعقة كبيرة حبة بركة
ملعقة كبيرة يانسون حب
زيت للقلي
للتغطية:
سكر وقرفة
طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من الخميرة والسكر والماء الدافئ ونحرك جيدًا ونتركها جانبًا.
- نضع في وعاء الدقيق وحليب البودرة وزيت الزيتون والبيكنغ باودر والملح ودقة الكعك والكركم ونعجن.
- نضيف الخميرة مع الماء تدريجيًا حتى يتشكل لدينا عجينة متماسكة ثم نضيف حبة البركة والسمسم واليانسون ونعجن جيدًا.
- ندهن العجينة بالزيت ونغطيها بالنايلون ونتركها تختمر ويتضاعف حجمها ونشكل كرات من العجينة ونضعها على صينية مدهونة زيت ثم نغطيها ونتركها تختمر مرة ثانية نصف ساعة.
- نحمي زيت نباتي على نار متوسطة ونمد كل كرة ونضعها في الزيت حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من الطرفين.
نصفي قطع الزلابية من الزيت جيدًا ثم نغطيها بخليط السكر والقرفة وبذلك تكون الزلابية جاهزة.
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