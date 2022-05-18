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كمونية على الطريقة السودانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 04:02 مساء
كمونية على الطريقة السودانية
طريقة مختلفة لتحضير الكمونية من المطبخ السوداني (الإنترنت)
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الكمونية السودانية من أسهل الوصفات التي يستخدم فيها كرشة الخروف حيث تقطع وتطبخ مع الدهن ومكعبات اللحم حتى تنضج مع توابل وصوص شهي جدًا.
تعرفي إلى طريقة تحضير الكمونية، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلوغرام كرشة
ربع كيلو دهن خروف
ربع كيلو مكعبات لحم
3 حبات بصل مفرومين
5 فصوص ثوم مهروس
ملح حسب الذوق
هيل حب
رشة قرفة
بودرة ثوم
كزبرة يابسة
بابريكا
2 ملعقة معجون طماطم
حبة طماطم شرائح
فلفل أخضر حار للتزيين

طريقة التحضير
- ننظف الكرشة جيدًا وننقعها بماء ساخن حتى تتعقم جيدًا ونقطعها مكعبات.
- نضع في طنجرة كلًا من الكرشة المقطعة والدهن واللحمة والبصل والهيل والقرفة وشرائح الطماطم.
- نغطي الطنجرة ونترك المكونات على نار هادئة لحوالي نصف ساعة نحرك ثم نترك المكونات لثلث ساعة.
- بعد أن تشوحت المكونات نضيف بودرة الثوم والكزبرة والبابريكا ونحرك ثم القليل من الماء.
نضيف معجون الطماطم ونحرك ثم نغطي الطنجرة ونترك المكونات على نار هادئة حتى تنضج.
- بعدها نضيف الثوم المهروس ونحرك جيدًا ونتركه 10 دقائق.
- نسكب الكمونية في طبق التقديم ونزين بالفلفل الأخضر الحار وتصبح جاهزة للتقديم.

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