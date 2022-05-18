كمونية على الطريقة السودانية

القاهرة - بوابة الوسط

الكمونية السودانية من أسهل الوصفات التي يستخدم فيها كرشة الخروف حيث تقطع وتطبخ مع الدهن ومكعبات اللحم حتى تنضج مع توابل وصوص شهي جدًا.

تعرفي إلى طريقة تحضير الكمونية، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام كرشة

ربع كيلو دهن خروف

ربع كيلو مكعبات لحم

3 حبات بصل مفرومين

5 فصوص ثوم مهروس

ملح حسب الذوق

هيل حب

رشة قرفة

بودرة ثوم

كزبرة يابسة

بابريكا

2 ملعقة معجون طماطم

حبة طماطم شرائح

فلفل أخضر حار للتزيين