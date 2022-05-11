بطاطا شيبس بالجبن والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الشيبس مع الجبن واللحم المفروم.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيس بطاطا فارم فريتس شيبسي

½ كيلو لحم مفروم

حبة بصل مفروم

2 عدد ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود يمكن الزيادة حسب الرغبة

رشة قرفة

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة زبدة

لصوص الجبن

100 غرام جبن شيدر أصفر

100 غرام جبن شيدر أحمر

100 غرام موتزاريلا

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب حليب ويمكن إضافة ½ كوب حسب القوام

½ كوب كريمة طهي

2 نقطة لون أصفر

رشة ملح وفلفل أسود

2 عدد فلفل هاليبينو مقطع شرائح