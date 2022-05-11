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بطاطا شيبس بالجبن والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 11:11 صباحا
بطاطا شيبس بالجبن والمفروم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الشيبس مع الجبن واللحم المفروم (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الشيبس مع الجبن واللحم المفروم.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيس بطاطا فارم فريتس شيبسي
½ كيلو لحم مفروم
حبة بصل مفروم
2 عدد ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل اسود يمكن الزيادة حسب الرغبة
رشة قرفة
ملعقة صغيرة بهارات لحم
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة زبدة
لصوص الجبن
100 غرام جبن شيدر أصفر
100 غرام جبن شيدر أحمر
100 غرام موتزاريلا
2 ملعقة كبيرة دقيق
كوب حليب ويمكن إضافة ½ كوب حسب القوام
½ كوب كريمة طهي
2 نقطة لون أصفر
رشة ملح وفلفل أسود
2 عدد فلفل هاليبينو مقطع شرائح

طريقة التحضير
- في طاسة على النار بها زيت ساخن جدا وغزير نضع البطاطا حتى تمام النضج.
- في طاسة أخرى على النار نضع الزبدة مع الزيت ونشوح اللحم مع البصل والثوم المفروم.
- ونبلها بالتوابل ونتركها على النار حتى تمام النضج.
- في طنجرة صغيرة على النار نضع الزبدة مع الدقيق ونقلبهم معا ثم نضيف الحليب والكريمة حتى نحصل على قوام متوسط.
- ثم نضيف الجبن ونقلب حتى تذوب الجبن.
- ويمكن إضافة لون طعام للوصول للون المناسب.
- في طبق التقديم نضع البطاطا وعليها اللحم المفروم، ثم نضع صوص الجبن على الوجه ونضع الفلفل الحار حسب الرغبة.. وتصبح جاهزة للتقديم.

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