دجاج بالمستردة والكمون

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج بالمستردة والكمون، في خطوات سهلة وبسيطة، وفقا لـ«شملولة».

المقادير:

دجاجة كاملة

2 بصلة مفرومة

ملعقة مستردة

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة بهارات

8 فصوص ثوم مفروم

1/2 كوب كزبرة مطحونة

عصير 2 ليمونة

1/2 كوب زيتون أسود مخلي

2 ملعقة زيت أو سمن

كوب ماء ساخن