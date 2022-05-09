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دجاج بالمستردة والكمون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 12:22 مساء
دجاج بالمستردة والكمون
طريقة عمل دجاج بالمستردة والكمون (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج بالمستردة والكمون، في خطوات سهلة وبسيطة، وفقا لـ«شملولة».

المقادير:
دجاجة كاملة
2 بصلة مفرومة
ملعقة مستردة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة بهارات
8 فصوص ثوم مفروم
1/2 كوب كزبرة مطحونة
عصير 2 ليمونة
1/2 كوب زيتون أسود مخلي
2 ملعقة زيت أو سمن
كوب ماء ساخن

الخطوات:
قطعي الدجاجة إلى 8 قطع واغسليها جيدا بالملح والليمون ثم اشطفيها وجففيها جيداً.
ثم بعد ذلك، تبلي الدجاجة بالبصل والمستردة والبهارات والملح والفلفل وأدخليها في الثلاجة لمدة ساعين لتشرب التتبيلة.
بعد الساعتين، قومي بتسخين الزيت أو السمن في طاسة كبيرة، و شوحي فيها الفراخ بالتتبيلة حتى تأخذ اللون الدهبي من التشويح.
ثم ضيفى المياه الساخنة على الدجاجة وغطيها، ثم هدي النار عليها وأتركيها لمدة نصف ساعة.
انقلى الدجاج وضعيها في صينية وادخليها في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.
ثم اخرجيها من الفرن، ورشي عليها الثوم المفروم وعصير الليمون والزيتون والكزبرة، وادخليها مرة أخرى الفرن لمدة 10 دقائق، ثم قدميها مع البطاطا.. وصحتين.

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