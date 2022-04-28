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بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 03:55 مساء
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
هناك أنواع عديدة من البيتي فور، حتى أن هناك بيتي فور مالح يُقدم عادة في المناسبات (الإنترنت)
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البيتي فور بالفرنسية Petits fours تعني الفرن الصغير، وهو طبق حلويات فرنسي الأصل. ويؤكل البيتي فور عادة بعد الوجبات أو بينها كتحلية مع الشاي أو القهوة.

هناك أنواع عديدة من البيتي فور، حتى أن هناك بيتي فور مالح يُقدم عادة في المناسبات، وكلها تحظى بإقبال من الجميع على مختلف أعمارهم، وفق «هي».

ونقدم لك مقادير عمل بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر 2022.

المكونات:
1 كيلوغرام طحين
½ كيلوغرام زبدة
½ كيلوغرام سكر بودرة
2 حبة بيض
1 ملعقة صغيرة فانيلا
2 ملعقة كبيرة ماء زهر
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
مربى أو فستق حلبي للتزيين حسب الرغبة

طريقة التحضير:
في وعاء عميق، افركي الطحين بالزبدة جيدًا ثم أضيفي السكر وافركي من جديد.
اخفقي البيض جيدًا في وعاء جانبًا، ثم أضيفيه فوق الطحين والسكر مع الفانيلا وماء الزهر وماء الورد.
ادعكي المكونات للحصول على عجينة متجانسة وناعمة.
افردي العجينة حسب السماكة المطلوبة، وقطعيها بالقوالب الخاصة بالبيتي فور.
ضعي قطع البيتي فور في صينية الفرن واخبزيها على نار متوسطة حتى يشقر لونها وتنضج.
بعد أن تبرد البيتي فور جيدًا، زينيها بالمربى والفستق الحلبي وغيرها من الإضافات حسب الرغبة ثم قدميها في ضيافة عيد الفطر.

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