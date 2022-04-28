بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

البيتي فور بالفرنسية Petits fours تعني الفرن الصغير، وهو طبق حلويات فرنسي الأصل. ويؤكل البيتي فور عادة بعد الوجبات أو بينها كتحلية مع الشاي أو القهوة.

هناك أنواع عديدة من البيتي فور، حتى أن هناك بيتي فور مالح يُقدم عادة في المناسبات، وكلها تحظى بإقبال من الجميع على مختلف أعمارهم، وفق «هي».

ونقدم لك مقادير عمل بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر 2022.

المكونات:

1 كيلوغرام طحين

½ كيلوغرام زبدة

½ كيلوغرام سكر بودرة

2 حبة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

مربى أو فستق حلبي للتزيين حسب الرغبة