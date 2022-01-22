حضري بوريك المعكرونة...

بوريك المعكرونة من الأكلات الشهية والسهلة التي يمكن تحضيرها، وهي عبارة عن رقائق عجين بحشوة من الجبن والمعكرونة والمعدنوس، تعلمي معنا طريقة تحضيرها وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
½ كيلو معكرونة مسلوقة.
4 طبقات عجينة فيلو.
كوب حليب سائل.
كوب زيت.
3 بيضات.
جبن.
معدنوس.
طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلًا من الحليب والزيت والبيض ونخفق حتى تمتزج معًا جيدًا.
- نضع أول طبقة من عجين الفيلو في صينية مع فردها على الأطراف وندهنها بالمزيج.
- نضع فوقها طبقة ثانية من الفيلو وندهنها بالمزيج ثم نضع طبقة من المعكرونة المسلوقة.
- نضع الطبقة الثالثة من الفيلو وندهنها ثم نضع طبقة من برش الجبن والمعدنوس.
- نغطي الطبقات بآخر طبقة من الفيلو وندهنها ونغلق أطراف العجينة نحو الداخل.
- نقطع الطبقات إلى مربعات وندهنها ثم نضعها في الفرن على حرارة 190 لنح 15-20 دقيقة حتى تنضج.
بعد أن يصبح البوريك ذهبيًّا نخرجه من الفرن ويصبح جاهزًا للتقديم.
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