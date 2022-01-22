حضري بوريك المعكرونة

القاهرة - بوابة الوسط

بوريك المعكرونة من الأكلات الشهية والسهلة التي يمكن تحضيرها، وهي عبارة عن رقائق عجين بحشوة من الجبن والمعكرونة والمعدنوس، تعلمي معنا طريقة تحضيرها وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

½ كيلو معكرونة مسلوقة.

4 طبقات عجينة فيلو.

كوب حليب سائل.

كوب زيت.

3 بيضات.

جبن.

معدنوس.