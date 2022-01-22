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حضري بوريك المعكرونة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 12:24 مساء
حضري بوريك المعكرونة
بوريك المعكرونة عبارة عن رقائق عجين بحشوة من الجبن والمعكرونة (الإنترنت)
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بوريك المعكرونة من الأكلات الشهية والسهلة التي يمكن تحضيرها، وهي عبارة عن رقائق عجين بحشوة من الجبن والمعكرونة والمعدنوس، تعلمي معنا طريقة تحضيرها وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
½ كيلو معكرونة مسلوقة.
4 طبقات عجينة فيلو.
كوب حليب سائل.
كوب زيت.
3 بيضات.
جبن.
معدنوس.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلًا من الحليب والزيت والبيض ونخفق حتى تمتزج معًا جيدًا.
- نضع أول طبقة من عجين الفيلو في صينية مع فردها على الأطراف وندهنها بالمزيج.
- نضع فوقها طبقة ثانية من الفيلو وندهنها بالمزيج ثم نضع طبقة من المعكرونة المسلوقة.
- نضع الطبقة الثالثة من الفيلو وندهنها ثم نضع طبقة من برش الجبن والمعدنوس.
- نغطي الطبقات بآخر طبقة من الفيلو وندهنها ونغلق أطراف العجينة نحو الداخل.
- نقطع الطبقات إلى مربعات وندهنها ثم نضعها في الفرن على حرارة 190 لنح 15-20 دقيقة حتى تنضج.
بعد أن يصبح البوريك ذهبيًّا نخرجه من الفرن ويصبح جاهزًا للتقديم.

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