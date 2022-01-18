أصابع الجبن بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير أصابع الجبن الشهية مع البطاطا لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية»

المكونات

كيلو بطاطا مسلوقة ومهروسة

½ كيلو أصابع جبن شيدر

2 عدد بيض

½ كوب دقيق

كوب بقسماط ناعم وخشن

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودر

معدنوس مفروم للتزيين