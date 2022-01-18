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أصابع الجبن بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 11:41 صباحا
أصابع الجبن بالبطاطا
أصابع الجبن الشهية مع البطاطا لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير أصابع الجبن الشهية مع البطاطا لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية»

المكونات
كيلو بطاطا مسلوقة ومهروسة
½ كيلو أصابع جبن شيدر
2 عدد بيض
½ كوب دقيق
كوب بقسماط ناعم وخشن
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ثوم بودر
معدنوس مفروم للتزيين

طريقة التحضير
- في وعاء كبير نتبل البطاطا بالتوابل ونخلطها جيدًا.
- نلف طبقة من البطاطا على الجبن ونتركها في الثلاجة تبرد لمدة ساعتين لتتماسك.
- ونتبلها في الدقيق ثم البيض وأخيرا في البقسماط وتحمر في زيت غزير للحصول على لون ذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

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