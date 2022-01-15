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طماطم بالأرز والجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 04:28 مساء
طماطم بالأرز والجبن
الطماطم المحشية بالأرز والجبن ويمكنك تقديمها كطبق رئيسي (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن ويمكنك تقديمها كطبق رئيسي تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
- كوب أرز أبيض
- 6 حبات طماطم
- 4 ملاعق زيت زيتون
- ملعقة فلفل أسود
- نصف ملعقة ملح
- 3 فصوص ثوم
- 3 ملاعق معدنوس مفروم
- نصف كوب جبن بارميزان (مبشور)

طريقة التحضير
- اطهي الأرز حتى ينضج ثم صفيه وضعيه جانبًا، سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.
- قطعي حبات الطماطم قليلًا من الأعلى واحتفظي بها جانبًا ثم تخلصي من البذور واللب واعصريهما في وعاء صغير.
- ادهني صينية فرن بالزيت ورتبي الطماطم فيها، اخلطي الأرز مع عصير الطماطم وأضيفي الثوم والمعدنوس وجبن البارميزان و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وملح.
- قومي بوضع حشوة الأرز داخل الطماطم وما تبقى وزعيه في الصينية ورشي عصير الطماطم عليه، ثم غطي الحشوة بالشرائح التي قطعناها من الأعلى.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى النضوج.

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