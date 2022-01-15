طماطم بالأرز والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز والجبن ويمكنك تقديمها كطبق رئيسي تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

- كوب أرز أبيض

- 6 حبات طماطم

- 4 ملاعق زيت زيتون

- ملعقة فلفل أسود

- نصف ملعقة ملح

- 3 فصوص ثوم

- 3 ملاعق معدنوس مفروم

- نصف كوب جبن بارميزان (مبشور)