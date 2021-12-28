براونيز «بابا نويل»

حلوى البراونيز الشهية بزينة بابا نويل (الإنترنت)

بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية نقدم إليك طريقة تحضير حلوى البراونيز الشهية بزينة بابا نويل لإعدادها لأسرتك والاستمتاع بالاحتفال معًا.

المكونات

2 كوب دقيق

كوب كاكاو

كوب زبدة

كوب ونصف كوب سكر

نصف كوب حليب زبادي

نصف كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

للتزيين:

كريم شانتيه

فراولة

طريقة التحضير

- يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الكاكاو والبيكينغ باودر، وتخلط جيدًا ثم تنخل.

- يوضع الزبد في المضرب الكهربائي، ويضاف إليها السكر وتضرب جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي، يضاف الحليب والزبادي والملح، وتخفق مرة أخرى.

- يضاف خليط الدقيق والكاكاو مع الخفق المستمر وتضاف رقائق الشيكولاتة، وتقلب جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة ويصب الخليط في الصينية، ويدخل الفرن لمدة من 25 إلى 30 دقيقة.

- تخرج من الفرن، ثم تقطع مربعات صغيرة وتترك لتبرد تمامًا ويوضع الكريم شانتيه في كيس حلواني، وتوضع فوق البراونيز.

- توضع عليها الفراولة، ثم تزين مرة أخرى بالكريم شانتيه ويصبح جاهزًا للتقديم.

