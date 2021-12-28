براونيز «بابا نويل»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 11:53 صباحا
حلوى البراونيز الشهية بزينة بابا نويل (الإنترنت)

بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية نقدم إليك طريقة تحضير حلوى البراونيز الشهية بزينة بابا نويل لإعدادها لأسرتك والاستمتاع بالاحتفال معًا.

المكونات
2 كوب دقيق
كوب كاكاو
كوب زبدة
كوب ونصف كوب سكر
نصف كوب حليب زبادي
نصف كوب حليب
ملعقة كبيرة بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح

للتزيين:
كريم شانتيه
فراولة

طريقة التحضير
- يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الكاكاو والبيكينغ باودر، وتخلط جيدًا ثم تنخل.
- يوضع الزبد في المضرب الكهربائي، ويضاف إليها السكر وتضرب جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي، يضاف الحليب والزبادي والملح، وتخفق مرة أخرى.
- يضاف خليط الدقيق والكاكاو مع الخفق المستمر وتضاف رقائق الشيكولاتة، وتقلب جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة ويصب الخليط في الصينية، ويدخل الفرن لمدة من 25 إلى 30 دقيقة.
- تخرج من الفرن، ثم تقطع مربعات صغيرة وتترك لتبرد تمامًا ويوضع الكريم شانتيه في كيس حلواني، وتوضع فوق البراونيز.
- توضع عليها الفراولة، ثم تزين مرة أخرى بالكريم شانتيه ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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