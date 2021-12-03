أسهل طريقة لتحضير المبطن

من المطبخ الليبي نقدم لك واحدة من أسهل الطريق لتحضير وجبة شهيرة جدًا، وهي البطاطا المبطنة، فتعرفي على المكونات والمقادير والوصفة معنا.
المكونات:
- بطاطا حجم متوسط
- لحم مفروم
بصل مفروم ناعم
- معدنوس مفروم ناعم
- معجون طماطم
- فلفل أحمر
- بزار
- فلفل أسود
- ملح
- خبز مطحون
- بيضة
الطريقة:
تخلط كل المكونات السابقة مع بعضها ما عدا البطاطا، والتي تقطع حلقات ويوضع داخلها الحشو.
تغطى بقطعة أخرى من البطاطا، وتصبح مثل الساندوتش وتغطس في البيض المخفوق، ثم تغطى الجوانب بالخبز المطحون تقلى في زيت حار وغزير، وعند النضج، ترفع من النار، وتوضع على ورق لامتصاص الزيوت.
توضع في الفرن منخفض الحرارة حتى يكتمل نضوجها من الداخل والبعض يفضل وضع صوص أعلاها قبل أن توضع الفرن، ثم تصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.