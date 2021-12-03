أسهل طريقة لتحضير المبطن

المبطن (الإنترنت)

من المطبخ الليبي نقدم لك واحدة من أسهل الطريق لتحضير وجبة شهيرة جدًا، وهي البطاطا المبطنة، فتعرفي على المكونات والمقادير والوصفة معنا.

المكونات:

- بطاطا حجم متوسط

- لحم مفروم

بصل مفروم ناعم

- معدنوس مفروم ناعم

- معجون طماطم

- فلفل أحمر

- بزار

- فلفل أسود

- ملح

- خبز مطحون

- بيضة