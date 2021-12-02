السلمون بصلصة الليمون والكريمة

نقدم لك طريقة تحضير سلمون بصلصة الليمون والكريمة، وهي إحدى الوصفات التي يوصي بها الأطباء وخبراء الصحة بتناولها، بحسب موقع «هي».
المقادير:
1 كيلوغرام فيليه سمك السلمون
½ كوب زيت زيتون
½ كوب عصير الليمون
رشة ملح
رشة فلفل أبيض
رشة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل مطحون
2 كوب كريمة الطبخ الجاهزة
1/3 كوب زبدة طرية
طريقة التحضير:
ادهني سمك السلمون بزيت الزيتون، وتبليه بالفلفل الأبيض، وإكليل الجبل، والملح، والفلفل الأسود، ثم ضعيه في صينية فرن.
أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة منخفضة، واتركيها لمدة 30 دقيقة ثم أخرجيها من الفرن واسكبي عصير الليمون فوق السلمون.
أعيدي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 12 دقيقة.
في وعاء على نار هادئة، ضعي الكريمة والزبدة وتبلي بالفلفل الأسود والأبيض والملح والشومر، واتركي المزيج على النار حتى يثخن مع التقليب باستمرار.
أخرجي سمك السلمون من الفرن، وضعيه في طبق التقديم ثم اسكبي صلصة الكريمة فوقه وقدميه.