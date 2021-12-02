السلمون بصلصة الليمون والكريمة

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة تحضير سلمون بصلصة الليمون والكريمة، وهي إحدى الوصفات التي يوصي بها الأطباء وخبراء الصحة بتناولها، بحسب موقع «هي».

المقادير:

1 كيلوغرام فيليه سمك السلمون

½ كوب زيت زيتون

½ كوب عصير الليمون

رشة ملح

رشة فلفل أبيض

رشة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل مطحون

2 كوب كريمة الطبخ الجاهزة

1/3 كوب زبدة طرية