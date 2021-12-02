السلمون بصلصة الليمون والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 02:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة تحضير سلمون بصلصة الليمون والكريمة، وهي إحدى الوصفات التي يوصي بها الأطباء وخبراء الصحة بتناولها، بحسب موقع «هي».

المقادير:
1 كيلوغرام فيليه سمك السلمون
½ كوب زيت زيتون
½ كوب عصير الليمون
رشة ملح
رشة فلفل أبيض
رشة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل مطحون
2 كوب كريمة الطبخ الجاهزة
1/3 كوب زبدة طرية

طريقة التحضير:
ادهني سمك السلمون بزيت الزيتون، وتبليه بالفلفل الأبيض، وإكليل الجبل، والملح، والفلفل الأسود، ثم ضعيه في صينية فرن.
أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة منخفضة، واتركيها لمدة 30 دقيقة ثم أخرجيها من الفرن واسكبي عصير الليمون فوق السلمون.
أعيدي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 12 دقيقة.
في وعاء على نار هادئة، ضعي الكريمة والزبدة وتبلي بالفلفل الأسود والأبيض والملح والشومر، واتركي المزيج على النار حتى يثخن مع التقليب باستمرار.
أخرجي سمك السلمون من الفرن، وضعيه في طبق التقديم ثم اسكبي صلصة الكريمة فوقه وقدميه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
ضبط 68 متهما في جرائم قتل وسرقة ومخدرات بطرابلس خلال أكتوبر ونوفمبر
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تطعيم إلزامي ضد كورونا في ليبيا شمل قرارات جديدة بشأن العام الدراسي
ليبيا
تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
عودة الدبيبة إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة
ليبيا
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
المشري: الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول
ليبيا
انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طالب ليبي في التصفيات ما قبل النهائية بمسابقة أفريقية للبرمجة