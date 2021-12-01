كيكة الذرة في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 10:47 صباحا

تعلمي طريقة عمل كيكة الذرة الخفيفة والهشة، في دقائق بسيطة.
تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
كوب دقيق أسمر منخول
1/2 كوب زيت
2 كوب دقيق ذرة أبيض منخول
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 كوب سكر بني
5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
2 ملعقة كبيرة نشا
كيس بيكنغ بودر كيك شيف
ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
كوب حليب ساخن

طريقة التحضير
- نشغل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه يسخن جيدًا وندهن قالب مقاس 26 أو 28 بفرشاة زيت ويعفر بالدقيق.
- في الخلاط نضع البيض والملح ونشغل لمدة دقيقتين ثم نضيف السكر بالتدريج أثناء تشغيل الخلاط على البيض ثم نضيف الخل ثم نضيف السمنة ثم الزيت والخلاط يعمل ثم نضيف الحليب المغلي وآخر شيء نضيف الفانيليا.
- نفرغ المزيج في بولة عميقة ثم نخلط الدقيق على دقيق الذرة والنشا وتنخل معا ثم نضيفها على الخليط السائل على ثلاث دفعات ونقلب بهدوء.
- يصب الخليط في القالب ويدخل الفرن لمدة 45 دقيقة وبعدها يترك ليبرد الكيك ويقطع.

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