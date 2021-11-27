بطاطا حلوة بالكريم كراميل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 04:28 مساء

البطاطا الحلوة بالكراميل حلوى سيحبها أغلب الأشخاص، لأنها عبارة عن كريم كراميل مع إضافة لذيذة من البطاطا الحلوة، لنحصل على حلوى غنية بالفوائد وشهية.
تعلمي معنا طريقة عمل البطاطا الحلوة بالكراميل، لتعديها لكل أفراد أسرتك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
حبتان بطاطا حلوة مسلوقة ومهروسة
ملعقة فانيليا
3 ملاعق سكر
3 ملاعق جوز هند
ربع كوب فول سوداني
نصف كيلو حليب سائل
ظرف كريم كراميل
ظرف سكر مكرمل

طريقة التحضير
- في الخلاط نضع الحليب والسكر وجوز الهند والفول السوداني والفانيليا وظرف كريم كراميل ونخلطها جيدًا.
ثم نضيف البطاطا الحلوة المهروسة ونخلط المكونات جيدًا مع بعضها.
- ثم نصبها في طنجرة ونغليها مع التحريك المستمر حتى يسمك القوام.
- نوزع السكر المكرمل في قوالب ثم نصب الخليط الذي غليناه فوقها ونتركها حتى تبرد.
- نضع القوالب في البراد لساعتين قبل التقديم حتى تبقى باردة ومتماسكة.

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